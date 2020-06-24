Розы, флаги, танки: Фотографы Донецка показали, как выглядит город в июне (100 фото)

Фотографы Донецка запечатлели, как выглядел город в июне. Особенность этого периода – подготовка к военному параду, который прошел сегодня, 24 июня, а также флаги РФ по фасадам зданий – так в «ДНР» 12 июня отмечали День России. Ну, и конечно – множество цветущих роз, передают «Донецкие новости».

Евгения Карпачева и Александр Валентинович показали центр города – район площади Ленина, ЦУМа, бульвар Пушкина, прошлись по парку в районе гостиницы «Виктория», доехали до Шахтерской площади и иных мест.

Также продемонстрировали кафе и рестораны, преимущественно расположенные на бульваре Пушкина.

Александр Валентинович посетил парк около стадиона «Донбасс арена».

А излюбленная тема Евгении Карпачевой – вечерний Донецк.

Естественно, не обошли и тему парада.