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Розы, флаги, танки: Фотографы Донецка показали, как выглядит город в июне (100 фото)

24.06.20 22:47
Донецк / Фото Александра Валентиновича
Донецк / Фото Александра Валентиновича

Фотографы Донецка запечатлели, как выглядел город в июне. Особенность этого периода – подготовка к военному параду, который прошел сегодня, 24 июня, а также флаги РФ по фасадам зданий – так в «ДНР» 12 июня отмечали День России. Ну, и конечно – множество цветущих роз, передают «Донецкие новости».

Евгения Карпачева и Александр Валентинович показали центр города – район площади Ленина, ЦУМа, бульвар Пушкина, прошлись по парку в районе гостиницы «Виктория», доехали до Шахтерской площади и иных мест.

Донецк / Фото Александра Валентиновича

Также продемонстрировали кафе и рестораны, преимущественно расположенные на бульваре Пушкина.

Александр Валентинович посетил парк около стадиона «Донбасс арена».

А излюбленная тема Евгении Карпачевой – вечерний Донецк.

Естественно, не обошли и тему парада.

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