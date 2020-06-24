Зеленский пообещал рассчитаться с шахтерами (Видео)

Президент Украины пообещал выплатить зарплату шахтерам. Владимир Зеленский вышел к горнякам шахты «Надежда» (Сосновка, Львовская обл.), которые уже несколько дней бастуют возле его офиса. Выслушал представителя профсоюза и заверил – потребует, чтобы Государственная компания «Центрэнерго» рассчиталась с шахтой за топливо, и тогда у угольщиков будет зарплата.

Люди ждут своих денег уже 4 месяца. Всего шахтоуправление им должно 58 млн грн.

Без работы и без денег угольщики сидят не только на Львовщине, но и по всей стране. Ранее Кабинет министров постановил, что украинские теплоэлектростанции должны вместо газа жечь уголь. Тогда шахтеры реализуют запасы со складов и получат работу – смогут добывать новый уголь.

«Тепловая генерация должна работать в первую очередь на украинском угле. Рассчитываться с шахтерами, чтобы те могли кормить свои семьи и зарабатывать, платить налоги в том числе в местные бюджеты. И тогда, не погибнут шахтерские города. Поэтому министерство действует сегодня в правовом поле, я в этом убежден. И действует в интересах украинцев и Украины», – прокомментировал народный депутат фракция ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко.