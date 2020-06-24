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На блиндажи: В Краматорске решили, куда направят шпалы от трамвайных путей

24.06.20 23:31
Сессия горсовета в Краматорске
Сессия горсовета в Краматорске / Фото: facebook.com

В Краматорске решили, что будут делать со шпалами, которые остались после демонтажа трамвайных путей. Их передадут пограничникам для обустройства блиндажей и иных защитных сооружений. Такое решение сегодня, 24 июня, приняли депутаты на сессии Краматорского городского совета.

Речь идет о 100 железобетонных шпалах. «Пограничники оперативно-войскового управления восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины получат безвозмездно 100 железобетонных шпал, оставшихся после демонтажа трамвайных путей в Краматорске. Они будут использованы для обустройства и ремонта фортификационных сооружений и блиндажей, которые помогают сохранять жизнь и здоровье военнослужащих», – сообщает пресс-служба горсовета.

Напомним, что в Краматорске движение трамваев прекращено в августе 2017 года.

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