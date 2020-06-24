Стрелял дважды: В Мариуполе задержали парня, обстрелявшего автобус с пассажирами (Фото)

В Мариуполе полиция задержала 17-летнего парня, который стрелял в рейсовый автобус, перевозивший пассажиров. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает Центральный отдел полиции в Донецкой области.

«На днях, в полицию поступило сообщение, что неизвестный разбил стекло в общественном транспорте путем выстрела из неизвестного предмета. Установив средство с помощью которого было повреждено имущество, оперативники вычислили траекторию полета пули и разоблачили несовершеннолетнего подозреваемого. Не детские игры могут обернуться для него 7-ю годами лишения свободы», – прокомментировали в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что парень 2003 года рождения, спрятавшись за забором своего частного дома, выстрелил в автобус два раза из пневматического пистолета.

Пистолет «Флобер», из которого стрелял юноша был изъят по месту жительства его приятеля. «Парень испугался ответственности за совершение преступления и отдал оружие на хранение товарищу», – пояснили полицейские.

Сейчас пистолет направлен на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, ночью 19 июня на пост-мосту в Мариуполе неизвестный стрелял в рейсовый автобус, который перевозил пассажиров. В результате ЧП разбилось окно, но никто не пострадал.