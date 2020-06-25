Дарио Срна назначен на должность директора по футболу ФК «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Год назад экс-капитан «горняков» Дарио Срна вернулся в «Шахтер» и вошел в тренерский штаб Луиша Каштру.

За плечами Срны 15 сезонов в составе «Шахтера», 536 матчей (рекорд клуба), 49 голов и 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

«Свой богатый футбольный опыт он может использовать, помогая молодым игрокам добиваться успехов с клубом», – отметили в пресс-службе.

Среди задач Дарио на новой должности – развитие молодых футболистов, адаптация иностранных игроков, интеграция воспитанников Академии в первую команду, участие в обсуждении трансферов, соответствие философии клуба и стилю игры «Шахтера» от Академии до первой команды.

«Этот сезон был своего рода пробным для Дарио – не футболиста. Мы все переживали за него, следили, как у него получится. У него все получилось очень хорошо! Мы все понимаем, что он – легенда клуба. Все футболисты в команде относятся к Дарио с большим уважением, для молодых игроков он вообще кумир. Его персона сегодня достаточно важна в команде. Принятое решение назначить Дарио директором по футболу обосновано его работой, влиянием и помощью «Шахтеру». Его главная задача – быть внутри жизнедеятельности команды. Понимать все процессы – тренировочные и операционные. Быть связующим звеном между менеджментом клуба, тренерским штабом, командой, президентом. Это тоже очень важно, потому что коммуникация в нашей жизни влияет на очень многие аспекты. Каким образом ты коммуницируешь, таким образом в дальнейшем будут приниматься решения. Это одна сторона. Другая – вовлеченность в трансферную политику клуба, ее обсуждение. Также Академия. Мы должны понимать: тренировочный процесс и обучение наших ребят проходит согласно стилистике и философии клуба, а она, в свою очередь, продиктована философией первой команды и ее футболом. Один из главных аспектов – адаптация молодых игроков в первой команде, как пришедших из Академии, так и тех, кого мы приобретаем», – отметил генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин.