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Вспышка COVID-19: На Донетчине коронавирус нашли у медиков психоневрологического интерната (Карта)

25.06.20 08:19
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

В течение суток 24 июня в Донецкой области зарегистрированы 23 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 25 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По его словам, 1 новый случай коронавируса подтвержден в Краматорске – это 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы.

22 новых случая выявили в Славянске – COVID-19 подтвержден у медработников психоневрологического интерната. Среди заболевших – 65-летний мужчина и 21 женщина в возрасте от 35 до 70 лет. Все они – из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее.

«В настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения», – отметил Кириленко.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 399 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 184 пациента;
  • находятся на лечении – 207 человек;
  • летальных случаев – 8.

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