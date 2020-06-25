Вспышка COVID-19: На Донетчине коронавирус нашли у медиков психоневрологического интерната (Карта)

В течение суток 24 июня в Донецкой области зарегистрированы 23 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 25 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По его словам, 1 новый случай коронавируса подтвержден в Краматорске – это 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы.

22 новых случая выявили в Славянске – COVID-19 подтвержден у медработников психоневрологического интерната. Среди заболевших – 65-летний мужчина и 21 женщина в возрасте от 35 до 70 лет. Все они – из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее.

«В настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения», – отметил Кириленко.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 399 случая COVID-19, из них: