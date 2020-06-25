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Может быть преодолена отметка в 10 млн зараженных: В ВОЗ озвучили прогноз по COVID-19 на неделю

25.06.20 08:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В ближайшую неделю в мире может быть преодолена отметка в 10 млн выявленных случаев COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе своего выступления на брифинге 24 июня, сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Глава ВОЗ напомнил, что если в первый месяц пандемии было выявлено менее 10 тыс. случаев заражения, то за последний месяц было зарегистрировано более 4 млн случаев.

В связи с этим глава ВОЗ призвал приложить максимум усилий в борьбе с COVID-19.

По его словам, в настоящее время зафиксировано более 9,1 млн случаев COVID-19. Умерли более 470 тыс. человек.

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