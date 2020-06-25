Худший за всю историю: Жители Донецка раскритиковали салют (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке вечером 24 июня был салют – в честь Дня Победы.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, салют был в донецком парке имени Щербакова. «Ночное небо расцветилось яркими огнями. Кроме того, салютовали, как и 75 лет назад, артиллерийские орудия. Всего были задействованы четыре 122-миллиметровые гаубицы», – говорится в сообщении.

Некоторым дончанам фейерверк понравился. «Вечно недовольные… Я вот была с детками, и им очень понравилось. Нужно воспитывать новое поколение и уважать дедов», – пишет дончанка в местном паблике.

Однако большая часть местных жителей восприняли фейерверк и стрельбу негативно.

«А давайте пойдем и покажем детям, что мы уважаем дедов тем, что у них достойная пенсия и мы готовы им помочь в трудную минуту… Недовольны мы только бессмысленностью этого салюта. Делом надо дедов уважать, тоже мне – уважители... И детей нужно приучать помогать старшим, а не гордиться ими пару раз в год… Да и вспоминать о них нужно не раз в год... Что понравилось? Как миллионы рублей улетают в воздух, а при этом ветераны последний хрен без соли доедают?», – пишут люди.

Также в соцсетях отмечают, что праздник был только в Донецке, остальные города, «как всегда, с шишем остались».

«Уважение старших – это не хождение по парадам. Научи лучше их место старшим в транспорте уступить, мусор не бросать под ноги, не бухать и не орать под домами, мешая отдыхать людям и дедам в том числе и т.д. Вот это польза, а хождение по парадам в разгар эпидемии – это полная безответственность... Праздник вовремя должен быть, а сейчас эта показуха не нужна», – напоминают дончане о распространяющемся коронавирусе.

Жители Донецка отмечают, что громкие звуки многих пугают. «У людей в близлежащих домах по ул. Стадионной рамы с окнами вылетают каждый такой салют. Думаю, они радуются больше всех... А мои, слава Богу, еще живые ветераны, пережив и ту войну, и 14-15 год здесь каждый раз пугаются артиллерийских салютов... Дом дрожал, ребенок испугался. Нормальные люди? Больные на голову твари…», – делятся возмущениями местные жители.

Сам салют также не вызвал восторгов. «И асфальт перекопали танками! И салют позорный сделали! Ну, в принципе, и пенсии такие же жалкие, как этот салют... Чем вы хвалитесь? Как часть бюджета в небо влупили? Я уважаю историю своей страны. Память о той страшной войне. Но от этой всей карикатуры и издевательства над победой меня тошнит. Обидно и стыдно… Были на площади Ленина, полный отстой. Салют очень плохо видно, очень далеко от площади. Люди уходили, даже не посмотрев и половины. Самый плохой салют на моей памяти! Самый худший салют за историю Донецка», – пишут дончане.

Ранее сообщалось, что в Донецке провели парад. Также парадное шествие прошло и в Луганске.