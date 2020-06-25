RU
Все новости

В «ЛНР» – почти 500 случаев коронавируса

25.06.20 09:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» подтверждены 494 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 25 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 9:00 25 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 494», – уверяют в «республике».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 429 человек. За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 11 человек», – добавляют в «ЛНР».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк