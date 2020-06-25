Из «ЛНР» людей повезли в Россию голосовать за поправки в Конституцию РФ (Фото)

Из неподконтрольного украинским властям Луганска первая группа украинцев с российскими паспортами отправилась в Россию – голосовать за изменения в Конституцию РФ.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, первая группа людей отправилась из Луганска в российские Донецк и Новошахтинск для участия в предварительном голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

В Россию люди едут на регулярных рейсовых автобусах. Стоимость билета из Луганска в российский Донецк составляет 350 руб. (136 грн по местному курсу на 25.06.2020).

При этом в местных пабликах в соцсетях жители Донецка и Луганска обсуждают, почему при въезде из России этих людей не обязывают проходить двухнедельную обсервацию. Жители, которые в течение одного дня выезжают в РФ и возвращаются обратно, могут даже не соблюдать 14-дневную самоизоляцию. А Россия, как отмечают пользователи соцсетей, занимает 3 место в мире по заболеваемости коронавирусом (на 25 июня – 606 881 подтвержденных случаев COVID-19).

Люди возмущены тем, что при въезде с подконтрольной украинским властям территории, где за все время эпидемии зафиксированы 40 008 случаев COVID-19, прибывших отправляют на двухнедельную обсервацию в больнице.

Напомним, «центризбирком ДНР» и «центризбирком ЛНР» заявили, что жители «Л-ДНР», которые имеют российские паспорта, могут принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию РФ. Но для этого им самостоятельно нужно выехать в Россию. Для голосующих из «Л-ДНР» в России определили 12 избирательных участков в Ростовской области в городах Гуково, Новошахтинск, Таганрог, Шахты и др.