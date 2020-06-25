RU
Все новости

В Луганске стреляли из гаубиц и запускали фейерверки (Фото)

25.06.20 11:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Незаконные вооруженные формирования в неподконтрольном украинским властям Луганске 24 июня вечером провели салют в честь Победы.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, «артиллеристы народной милиции ЛНР произвели в Луганске праздничный салют в честь парада Победы: артиллеристы дали 20 залпов из гаубиц Д-30 калибром 122 мм».

«Залпы сопровождались праздничным фейерверком, который длился еще порядка 10 минут после того, как отработали орудия», – утверждают в «ЛНР».

Ранее сообщалось, что в Донецке провели парад, а вечером был «худший за всю историю» салют. Также парадное шествие прошло и в Луганске.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк