Плюс 994 случая за сутки: С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели уже более 40 тыс. человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 994 человека. Общее количество заболевших с начала пандемии в Украине превысило 40 тыс. человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 994 человека. Из них 64 ребенка и 103 медработника. Были госпитализированы 206 человек. Зафиксированы 16 летальных случаев. Выздоровели 349 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 40008 человек. Из них 2936 детей и 6346 медработников. При этом в целом выздоровели 17758 человек. Летальных случаев 1067», – сказал Степанов.

Министр также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (204), Одесской (95), Закарпатской (85) областях и г. Киеве (85).

По данным Минздрава, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 399 случаев COVID-19, в Луганской – 75.