Сводка из зоны ООС за 24 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 5 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

недалеко от Широкино – из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

на подступах к Старогнатовке и Марьинке – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал украинские опорные пункты возле хутора Вольный (Золотое-4), применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки ни разу не нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.