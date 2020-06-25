На Луганщине сообщили, сколько человек выздоровели от COVID-19

На Луганщине за прошедшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 не зафиксированы. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 75 человек. Из них выздоровели – 54; лечится – 21 (4 – на стационаре и 17 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 2,42%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 июня в Украине коронавирусом заболели 40 008 человек (17 758 пациентов выздоровели, 1067 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 399 случаев СOVID-19 (184 человека выздоровели, летальных случаев – 8).

В «ДНР» – 1069 заразившихся COVID-19 (выздоровели 308 человек, летальных случаев – 66). В «ЛНР» – 494 заразившихся (выздоровели 429 человек, летальных случаев – 11).