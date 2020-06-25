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Степанов пояснил, когда области должны ужесточать карантин

25.06.20 10:29
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

Критерии, по которым оценивается необходимость ужесточения карантина, в той или иной области содержатся в постановлении правительства. Решение об ужесточении ограничений принимает региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС). Об этом сегодня, 25 июня, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Один из критериев – тестирование. Если на протяжении трех дней показатель не соответствует критерию, который установлен в постановлении Кабинета министров, соответственно региональная Комиссия ТЭБ и ЧС должна собраться и определиться относительно усиления карантинных мероприятий», – сказал Степанов.

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