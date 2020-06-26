Фонари только не забрали: В Донецке показали разрушенную и разграбленную автозаправку (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал в Куйбышевском районе, на северо-западной окраине города.

Мужчина показал, как выглядит разрушенная и разграбленная мародерами автозаправка в микрорайоне Азотный. «Свернул с дороги, заедем, зальем бензинчика. А что – все? Не функционирует что ли», – иронизирует дончанин.

Мародеры унесли все, что можно было. «Характерно для всех заправок. Плиткой ФЭМ все было выложено – ничего не осталось. Поснимали всю плитку, разобрали этот плексиглас. Фонари только не забрали – не долезли… Все, уже больше здесь не заправиться, все поросло травой», – делится житель Донецка.