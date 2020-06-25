Группе торговцев оружием из района проведения ООС объявили о подозрении

По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении участникам организованной преступной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Злоумышленники реализовывали "товар" уголовным кругам из района проведения Операции Объединенных сил. Правоохранители задержали злоумышленников в марте этого года возле Бахмута Донецкой области при попытке продажи очередной партии средств поражения, похищенных из украинских военных частей в 2014 году», – рассказали в СБУ.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали четыре факта сбыта злоумышленниками автоматов АК-74, гранатометов РПГ, гранатометного выстрела ВОГ-17, гранаты Ф-1, пластида, самодельного взрывного и инициирующего устройства, большого количества патронов.

Сейчас материалы уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, направлены в суд.