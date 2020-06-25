Медики, водитель «скорой», дети: В «ДНР» выявили 15 случаев коронавируса

В «ДНР» за сутки выявлены 15 новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 24 июня, выявлены 15 случаев заболевания COVID-19. Все случаи новой коронавирусной инфекции выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди них 3 медицинских работника, 1 водитель "скорой помощи" и 3 ребенка, контактных с ранее заболевшими родителями. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 25 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1069:

на лечении – 695 пациентов,

выписаны – 308 человек,

летальных случаев – 66.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 июня в Украине коронавирусом заболели 40 008 человек (17 758 пациентов выздоровели, 1067 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 399 случаев СOVID-19 (184 человека выздоровели, летальных случаев – 8), Луганской области – 75 случаев СOVID-19 (54 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 494 заразившихся (выздоровели 429 человек, летальных случаев – 11).