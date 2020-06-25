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За сутки в ВСУ зафиксировали 7 новых случаев COVID-19

25.06.20 11:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 7 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«Из них в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона на лечении находятся 2 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 5 человек (Львовская область – 4 военнослужащих и Днепропетровская – 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – говорится в сообщении.

По состоянию на утром сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 146 человек. За время пандемии выздоровели 290 человек, летальных случаев – 5. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 498 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 104 человека.

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