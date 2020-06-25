«ДНР» открыла КПП «Еленовка» для въезда: Кого пропускают

«ДНР» сегодня, 25 июня, открыла контрольно-пропускной пункт «Еленовка» к югу от Донецка для перемещения людей с подконтрольной украинским властям территории. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Впоследствии все приезжающие отправятся на обязательную двухнедельную обсервацию в больницы ДНР в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции. Обсервация будет проводиться бесплатно», – утверждают в «ДНР».

Отмечается, что в «республику» пропускают только тех, кто получил разрешение от «штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса».

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

В «ДНР» заявили, что линию разграничения на въезд в «республику» откроют только на один день.

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь 3 пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику». По состоянию на 23 июня в «буферной» зоне находились уже 10 человек.