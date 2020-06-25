Новая услуга Пенсионного фонда: На Луганщине оформляют пенсии онлайн

На Луганщине 24 человека с начала месяца оформили пенсию, не выходя из дома. Сделали это онлайн, воспользовавшись порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Светлане Евгеньевне – 59 лет. В этом году она выходит на пенсию. Документы подала через портал электронных услуг ПФ. Женщина рассказывает, что предварительно сделала скан-копии необходимых документов – паспорта, ИНН и трудовой книжки. Далее она прикрепила все файлы и отправила документы в ПФ.

Такое нововведение работает с начала июня. Сервис сейчас функционирует в тестовом режиме.

Как рассказала начальник Управления центра информационных систем Пенсионного фонда Луганской области Оксана Саенко, пенсионное удостоверение тоже можно заказать онлайн – сама анкета-заявление дает такую возможность. Заявитель выбирает, каким образом он будет получать готовое удостоверение – лично в управлении ПФ или по почте.

По словам Саенко, больше всего желающих воспользоваться услугой оформления пенсии онлайн – в Северодонецке, Кременной и Рубежном.

После тестирования услугу оформления пенсии онлайн должны запустить с 1 июля. Воспользоваться услугой может любой человек, имеющий трудовую книжку.

Напомним, ранее Пенсионный фонд ввел новый онлайн-сервис – «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать данные о трудовой деятельности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»