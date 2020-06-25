Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск

«Укрзализныця» возобновила остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и возобновила продажу билетов с назначением в этот город, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это стало возможным благодаря решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации.

В настоящее время восстановлена остановка на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 «Ивано-Франковск – Константиновка», №712/711 «Киев – Константиновка» и №126/125 «Киев – Константиновка».

Кроме того, возобновили остановку в Славянске пригородные поезда №6018 «Фенольная – Лиман», №6225 «Святогорск – Краматорск», №6002 «Славянск – Святогорск», № 6208 «Славянск – Курдюмовка», №6231 «Святогорск – Скотоватая», №6244 «Скотоватая – Близнюки», №6251 «Близнюки – Скотоватая», №6072 «Скотоватая – Славянск», №6004 «Константиновка – Святогорск», №6249 «Лиман – Фенольная», №6219 «Лиман – Близнюки».