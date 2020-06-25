Переселенцы в Украине: Количество официально зарегистрированных ВПЛ растет

В Украине по состоянию на 24 июня учтены 1 млн 448 тыс. 234 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 10 июня в Украине были учтены 1 млн 447 тыс. 537 переселенцев. Таким образом, число зарегистрированных ВПЛ за 2 недели увеличилось на 697 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: