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Переселенцы в Украине: Количество официально зарегистрированных ВПЛ растет

25.06.20 13:16
фото из открытых источников
фото из открытых источников

В Украине по состоянию на 24 июня учтены 1 млн 448 тыс. 234 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 10 июня в Украине были учтены 1 млн 447 тыс. 537 переселенцев. Таким образом, число зарегистрированных ВПЛ за 2 недели увеличилось на 697 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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