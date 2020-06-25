Нет смартфонов: В «серой зоне» на Донетчине застряли более 30 человек

В «серой зоне» на Донетчине находятся более 30 человек, которые пересекли КПП незаконных вооруженных формирований, но не смогли попасть на подконтрольную украинским властям территорию из-за отсутствия смартфонов и, соответственно, программы «Дій вдома», с помощью которой можно проходить самоизоляцию. Об этом сегодня, 25 июня, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов.

«Более 30 человек застряли в "серой зоне". Их выпустили из неподконтрольной территории, но из-за отсутствия смартфонов, и, соответственно, программы "Дій вдома", в Украину они не попали. Сейчас этот вопрос решаем вместе с Минреинтеграции и руководством Донецкой области», – написал Муса Магомедов.

Нардеп также обнародовал письмо руководителя гуманитарной миссии «Пролиска» Евгения Каплина, адресованное премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Донецкой облгосадминистрации и Мусе Магомедову, в котором Каплин описывает детали сложившейся ситуации.

По информации Каплина, в «серой зоне» у КПВВ «Новотроицкое» находится 31 человек, и у них нет смартфонов. 20 человек, среди которых беременная женщина, согласились пройти самоизоляцию. Евгений Каплин обращается с просьбой разрешить людям, которые не имеют технической возможности воспользоваться приложением «Дій вдома», пройти обсервацию в учреждениях, определенных для этого в Донецкой области. Ближайшее такое учреждение, по данным Каплина, находится в г. Селидово (пгт Кураховка). Также Каплин отмечает, что «Пролиска» имеет «желание и возможность привлечь гуманитарных партнеров для предоставления помощи в виде продуктов питания для тех, кто будет проходить обсервацию, если с этим возникнут проблемы».

Фото: Telegram-канал Мусы Магомедова

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

В «ДНР» заявили, что линию разграничения на въезд в «республику» откроют только на один день.

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь 3 пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику». По состоянию на 23 июня в «буферной» зоне находились уже 10 человек.