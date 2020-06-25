После подписания «Минска» НВФ захватили 1700 квадратных километров украинской территории, – участник ТКГ

Переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе пока находятся в тупике из-за позиции российской стороны и ее сателлитов. Они отказываются обсуждать ряд принципиальных вопросов, без которых выполнение Минских соглашений невозможно. Об этом сообщил журналист-переселенец из Донецка Денис Казанский, который был назначен украинской стороной участником ТКГ от отдельных районов Донецкой области (ОРДО), передает «Тиждень».

Он отметил, что сейчас, например, проблематично четко определить границы того, что следует по закону считать отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

«Как известно, уже после подписания Минских соглашений боевики при поддержке России захватили еще несколько городов и в целом 1700 кв. км украинской территории. Четкие координаты линии разграничения определены Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года. И никаких других документов, на которые можно было бы опереться при определении границ ОРДЛО, не существует», – сообщил он.

По словам Казанского, «российская сторона отказывается возвращать захваченную территорию».

«И без этого прогресса в переговорах не предвидится, ведь невозможно выполнить даже главный, первоочередной пункт – развести войска и прекратить огонь», – подчеркивает участник ТКГ.

Напомним, что 9 июня к работе ТКГ впервые в составе украинской делегации были привлечены переселенцы в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донецкую область представляли – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк, Луганскую – юрист, председатель общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что вовлечением переселенцев в переговоры и отказом говорить с «Л-ДНР» Украина «фактически вышла» из Минского процесса.