Обратились к президенту: Суд обязал Укрзализныцю погасить 6,5 миллиардов долгов Донецкой железной дороги

Большая Палата Верховного Суда Украины признала АО «Укрзализныця» правопреемником по многомиллиардным долгам государственных предприятий железнодорожной отрасли, в частности ГП «Донецкая железная дорога». В «Укрзализныце» заявили, что это угрожает национальной безопасности и экономике Украины. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба компании.

Так, по решению Большой Палаты Верховного Суда АО «Укрзализныця» признано правопреемником, в частности, ГП «Донецкая железная дорога» с даты государственной регистрации АО – 21 октября 2015 года.

В компании считают, что такая позиция суда по меньшей мере ставит контрагентов предприятий и учреждения железнодорожного транспорта, в том числе, расположенные на временно неподконтрольной территории в более выгодные условия в рамках судебных процессов. Ведь «Укрзализныця» будет лишена возможности обоснованно возразить или представить доказательства в опровержение их требований из-за того, что все первичные документы и информация остались в «Л-ДНР».

«Более того, такое решение Верховного Суда по факту означает, что "Укрзализныця" будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал. По приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, среди которых предприятия собственности субъектов резидентства Российской Федерации, в частности, ОАО "Сбербанк" на сумму 3,5 млрд грн, ПАО "ВТБ Банк" на сумму 1,2 млрд грн и т.п.», – говорится в заявлении компании.

В «Укразализныце» подчеркивают, что предоставленные кредитные ресурсы были использованы ГП на приобретение и обновление основных средств, которые с началом вооруженного конфликта на востоке Украины остались на неподконтрольных территориях. В частности, сейчас в «Л-ДНР» находится более 20 тыс. грузовых вагонов «Укрзализныци», почти 6 тыс. вагонов других собственников, около 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

«Такое решение ставит под угрозу финансовое состояние и стабильность функционирования общества, поскольку погашение такой значительной суммы долга без фактического получения активов ГП "Донецкая железная дорога" может привести к дестабилизации платежной ситуации компании, которая и так является сложной из-за эпидемии COVID-19», – заявили в «Укрзализныце».

Как сообщается, компания обратилась к президенту и органам государственной власти с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию и не допустить несправедливого взыскания активов и денежных средств «Укрзализныци», в частности путем инициирования соответствующих законодательных изменений.