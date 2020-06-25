В первые часы прошли несколько человек: В «ДНР» показали КПП в Еленовке (Фото)

«ДНР» сегодня, 25 июня, начала пропускать людей через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» на въезд с подконтрольной украинским властям территории. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«В первые часы работы таможню прошли лишь несколько человек. Это обусловлено противоэпидемическими мероприятиями, направленными на борьбу с распространением COVID-19. Въезжающие проходят температурный скрининг и анкетирование, автомобили подвергаются санобработке. После всех процедур прибывшим предстоит обязательная двухнедельная обсервация», – уверяют в «ДНР».

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

Также сообщалось, что «ДНР» сегодня, 25 июня, открыла контрольно-пропускной пункт «Еленовка» к югу от Донецка для перемещения людей с подконтрольной украинским властям территории.