На Луганщине пограничники выявили пятерых нарушителей правил самоизоляции

На Луганщине пограничники из состава Объединенных сил выявили пятерых нарушителей правил самоизоляции. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, в среду, 24 июня, на КПВВ «Станица Луганская» при осуществлении контрольных операций были обнаружены три человека, нарушавшие правила карантина. Они прибыли в Украину 18, 20 и 23 июня, а пытались выехать на временно неподконтрольную территорию 24 июня, значительно раньше установленного срока самоизоляции.

Еще двух путешественников-нарушителей, которые направлялись в РФ, выявили в пункте пропуска «Меловое». Один из них не добыл 13 суток, другой – 5 до окончания установленного срока самоизоляции.

Сотрудники Нацполиции на выявленных нарушителей составили протоколы по ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Заметим, что КоАП 17.03.2020 дополнен статьей 44-3 "Нарушение правил карантина людей", которая предусматривает, в частности, за нарушение правил самоизоляции, наложение штрафа от 17 до 34 тыс. грн. Также напоминаем, что постановлением Кабинета министров Украины от 12 июня 2020 года № 480 внесены изменения в "Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий", а также в "Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Согласно указанным изменениям, уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пропуске при выезде со временно оккупированных территорий лицу, которое не дало согласие на самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома"», – говорится в сообщении.