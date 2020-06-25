Плохо будет всем: Зеленский допускает пик коронавируса посреди лета

Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 заявил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения мер безопасности после смягчения карантина. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

«У нас в некоторых регионах заполнено уже больше половины койко-мест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, получим пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», – сказал президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе совещания сообщил, что при соблюдении мер, разработанных правительством Украины для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительного роста количества больных. К таким выводам в Минздраве пришли после изучения вопроса с эпидемиологами.

«К тому же в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина», – подчеркнул Степанов.

В то же время он добавил, что было улучшено качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с COVID-19, и даже после роста количества больных не будет увеличиваться число тех, кому требуется подключение к аппаратам ИВЛ.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин. Больше всего проблем в МВД видят с общественным транспортом, где постоянно нарушается дистанция и масочный режим. Также существуют проблемы со скоплением людей. В целом уже наложено штрафов более чем на 5 млн грн.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 июня в Украине коронавирусом заболели 40 008 человек (17 758 пациентов выздоровели, 1067 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 399 случаев СOVID-19 (184 человека выздоровели, летальных случаев – 8), в Луганской области – 75 случаев СOVID-19 (54 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1069 заразившихся COVID-19 (выздоровели 308 человек, летальных случаев – 66). В «ЛНР» – 494 заразившихся (выздоровели 429 человек, летальных случаев – 11).