Макрон и Путин будут говорить о Донбассе: В МИД рассказали детали

На переговорах президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые состоятся 26 июня, речь пойдет о достижении позитивных подвижек в Минском процессе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК-Украина».

«Контекст классический – Франция является участницей Нормандского формата. Поэтому разговоры будут вестись о том, как достигать позитивных подвижек в минском процессе и дойти до момента, когда саммит "нормандской четверки" станет возможным», – рассказал глава МИД.

Он отметил, что во время последнего визита украинской делегации в Париж подчеркивалась настроенность Украины на проведение саммита и на достижение конструктивных договоренностей.

«Нам надо двигаться вперед. Мы надеемся на конструктивную работу Франции по способствованию тому, чтобы Российская Федерация также занимала конструктивную позицию по завершению войны и деоккупации Донбасса»,– добавил Дмитрий Кулеба.

Как стало известно, 26 июня Макрон и Путин проведут видеоконференцию и обсудят вопросы безопасности в Украине, Ливии и Иране.