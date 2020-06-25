С начала лета в курортной зоне на севере Донетчины выявили 40 пьяных водителей

С начала лета в курортной зоне на севере Донетчины полицейские выявили 40 нетрезвых водителей. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Всего же за указанный период пресечено более 240 нарушений правил дорожного движения, а их участники привлечены к административной ответственности.

В сообщении также отмечается, что славянские и лиманские полицейские усиливают контроль над дорожной безопасностью.

Отмечается, что за четыре недели на севере Донецкой области случились 8 аварий, в которых погиб один человек и 13 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Так, в Лиманском районе в ДТП погиб человек, еще четверо – пострадали. Среди травмированных – пятилетний ребенок.

Также в авариях пострадали четыре мотоциклиста и один пешеход.