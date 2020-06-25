Если тест на COVID негативный : Кабмин разрешил не проходить самоизоляцию или обсервацию пересекающим КПВВ

Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию или обсервацию для людей, которые прибыли на подконтрольную Украине территорию через КПВВ, – в случае, если проведенный ПЦР-тест на COVID-19 не подтвердил наличие заболевания. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такое решение правительство приняло сегодня, 25 июня, на своем заседании.

Проект соответствующих изменений в постановление Кабинета министров Украины №392 от 20 мая 2020 года представил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Предлагается исключить из случаев обязательной самоизоляции и/или обсервации участников вступительных экзаменов, в частности, для поступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Также предлагается возможность прекращения режима самоизоляции и/или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу (это иностранцы или лица без гражданства), и/или в контрольных пунктах пропуска с временно оккупированной территории в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР», – сказал Степанов.

Также в постановление КМУ вносятся уточнения относительно полиса страхования для иностранцев и лиц без гражданства, которые пересекают государственную границу.

Данный документ был одобрен Кабмином с доработкой в однодневный срок.

Таким образом, с учетом принятых изменений, у желающих попасть через КПВВ на подконтрольную украинскому правительству территорию будет три варианта: двухнедельная самоизоляция под контролем приложения «Дій вдома», двухнедельная обсервация в специально определенных для этого учреждениях либо проезд с наличием отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Напомним, что через КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) не пропускают людей при отказе или невозможности установить мобильное приложение «Дій вдома». При этом через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) таких людей пропускают, но отправляют на обсервацию.

По состоянию на 25 июня в «буферной» зоне на Донетчине находятся более 30 человек, которые пересекли КПП незаконных вооруженных формирований, но не смогли попасть на подконтрольную украинским властям территорию из-за отсутствия смартфонов и, соответственно, программы «Дій вдома».