Большинство детей с неподконтрольной Донетчины не смогли попасть на ВНО по математике

В Донецкой области 7 116 человек приняли участие в тестировании по математике, которым сегодня, 25 июня, началась основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

При этом отмечается, что большинство детей, проживающих на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, которые зарегистрировались на участие в тестировании, не смогли пересечь линию разграничения.

«Из 9 236 зарегистрированных человек приняли участие в сегодняшнем тестировании 7 116 человек (77%). Из них – 59, проживающих на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% из тех, кто хотел принять участие в ВНО). Те участники, которые не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, могут перерегистрироваться на дополнительную сессию (в течение 5 дней)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Тестирование по математике проведено в 42 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске, Славянске. Всех участников и пункты тестирования обеспечили противоэпидемическими средствами. Был организован подвоз 1,5 тыс. человек в пункты тестирования.