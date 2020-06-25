Выдавливаются одни сливки: В Мариуполе производят масло для здорового образа жизни (Фото)

Предприниматель из Мариуполя Игорь Кирилюк открыл бизнес по изготовлению растительного масла. Об этом сообщает «Восточный вариант».

Мужчина занялся изготовлением растительных масел, когда заинтересовался здоровым образом жизни. Изучить продукты питания и пересмотреть свой рацион его заставили проблемы со здоровьем. Сначала он изготовлял масло для себя и своей семьи, а затем решил попробовать продавать его и создал «Сімейну олійню BambOlio».

У Игоря Кирилюка появились постоянные клиенты – часто это люди, интересующиеся здоровым образом жизни, и вегетарианцы. Раньше свою продукцию Игорь продавал в другие города через интернет, а на карантине открыл точку на рынке в Мариуполе. Теперь появляются и местные клиенты. В ассортименте есть льняное, миндальное, конопляное, кокосовое, тыквенное масло и масло семян грецкого ореха.

«Перепробовал много продукции, прежде чем понял качество. На железном прессе работать выгодно – большой выход масла получается, снижается себестоимость. Но и полезность снижается, потому что масло контактирует с железом и окисляется. На деревянном – семечка не соприкасается с железом, но и объемы масла меньше. Но таким образом выдавливаются одни сливки, свежее и здоровое масло», – рассказывает предприниматель.

Поскольку он принципиально не занимается массовым производством, то и проблем с поставкой сырья во время карантина не было, хотя цены на него выросли за это время. На карантине Игорь вкладывал деньги в онлайн-рекламу, чтобы увеличить продажи.

«Не могу сказать, что это производство очень доходно. В другие страны не пробовал экспортировать. В Европе и США это очень развито, своих производителей там достаточно. Они постоянно чередуют масла, они разбираются, что такое тыквенное масло, грецкого ореха, оливковое. Тем более, для того, чтобы получить сертификаты для работы там, нужны средства и время», – рассказывает мужчина.

Свое масло Игорь готовит самостоятельно на деревянном прессе. К сырью он очень требователен, потому что готовит не только на продажу, но и для своей семьи. Несмотря на всю экологичность производства, Игорь не продает масло с приставкой «эко» или «органик», потому что для этого нужно иметь специальные сертификаты от поставщиков сырья, которые доказывают, что его не удобряли неорганическими удобрениями, как минимум, несколько лет.

«Я хочу развивать здоровый образ жизни и показать, что есть что-то еще, помимо продукции из супермаркета. Люди приходят, спрашивают о масле и начинают задумываться. Поэтому я не хочу заниматься массовым производством, использовать железный пресс и ухудшать качество своей продукции», – объясняет он.