Поймали с поличным: На Харьковщине бывший военнослужащий продавал взрывчатку

В Харьковской области полицейские задержали бывшего военного, который пытался продать за 3 тыс. долл. взрывчатку. У мужчины изъяли 7 тротиловых шашек, 6 электрических детонаторов и около килограмма пластида. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Продолжается досудебное расследование.