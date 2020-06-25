В Украине со 2 июля смогут открыться кинотеатры

Правительство на заседании сегодня, 25 июня, приняло решение об открытии кинотеатров со 2 июля, при соблюдении карантинных мероприятий, передает корреспондент «Донецких новостей».

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что проектом изменений в постановление Кабинета министров Украины №392 от 20 мая 2020 года водится запрет на работу кинотеатров до 1 июля.

«То есть они смогут работать со 2 июля, но с четкими условиями: с наполненностью не более 50%. То есть работа кинотеатров с большим, чем 50%, количеством зрителей – запрещена», – отметил глава Минздрава.

Решение правительство утвердило с условием однодневной доработки.

Напомним, ранее Кабмин в очередном этапе ослабления карантина позволял открывать кинотеатры с 10 июня. Но они оказались не готовы из-за нехватки новых кинолент.