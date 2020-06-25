Проблемы с интернетом на КПВВ: Пограничники просят заранее устанавливать «Дій вдома» на смартфоны

Прибывающим на подконтрольную Украине территорию из «Л-ДНР» необходимо заранее установить на свои смартфоны мобильное приложение «Дій вдома». На самом КПВВ это не всегда удается сделать, т.к. на линии разграничения либо слабая, либо отсутствует мобильная связь. Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Лица, которые прибывают через КПВВ из «Л-ДНР» на подконтрольную Украине территорию, должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Для этого они обязаны установить мобильное приложение «Дій вдома».

Постановлением Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 № 480 внесены изменения в:

«Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий»;

«Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Согласно указанным изменениям, уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пропуске при выезде из «Л-ДНР» лицу, которое не дало согласие на самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома».

В этой связи пограничники рекомендуют при планировании поездок из «Л-ДНР» заранее установить «Дій вдома» на свои смартфоны. Основная причина – на КПВВ, расположенных на линии разграничения, «по объективным причинам неустойчиво работает, или вообще не работает мобильная связь». «Слабая связь, или отсутствие доступа к сети вызывают определенные сложности с установлением приложении "Дій вдома" непосредственно в КПВВ», – пояснили пограничники.

«Заранее установленное приложение сэкономит ваше время при прохождении контрольных процедур на КПВВ и минимизирует возможность отказа вам в пересечении линии разграничения по причине невозможности установления указанного приложения», – резюмировали в Восточном региональном управлении.

Напомним, что 25 июня Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию или обсервацию для людей, которые прибыли на подконтрольную Украине территорию через КПВВ, – в случае, если проведенный ПЦР-тест на COVID-19 не подтвердил наличие заболевания.