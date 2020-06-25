Новая вспышка COVID-19 в Славянске: В психоневрологическом интернате – уже более 30 инфицированных

В Славянске (Донецкая обл.) зафиксирована вспышка COVID-19 в местном психоневрологическом интернате. Заболевание выявили уже у 30 работников и одного пациента учреждения. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный.

«Вспышка COVID-19 у нас началась не сегодня и даже не вчера, она длится уже достаточно долгое время. Просто вчерашний день нам принес неприятную новость о том, что подтверждено в течение одного дня инфицирование сразу 22 человек, работников Славянского психоневрологического интерната. Этот психоневрологический интернат находится у нас на Черевковке, он обслуживает людей, которые проживают в разных частях области, но специфика его в том, что для пациентов он является закрытым учреждением», – рассказал заместитель мэра.

Он отметил, что медперсонал интерната – это в основном жители Славянска.

«Уже на сегодня более 30-ти работников инфицированы, и подтверждено инфицирование одного пациента, он сейчас находится на лечении в инфекционной больнице в Константиновке», – добавил Подлесный.

По его словам, сейчас среди выявленных инфицированных нет тяжелых случаев, есть люди со средней стадией симптоматики, но ситуация под контролем.

«С сегодняшнего дня мы сформировали дополнительную медицинскую бригаду для забора биоматериала, и после вчерашних результатов мы берем "широким фронтом" анализы у абсолютно всех работников, абсолютно всех пациентов психоневрологического интерната», – сказал заместитель городского головы.

Он отметил, что интернат – это закрытое учреждение, где соблюдались нормы безопасности, а ситуация с инфицированием коронавирусом не может быть полностью, тотально контролируема.

«Это тот случай, когда человеку достаточно встретиться где-то на улице с суперносителем и уже самому стать или носителем, или больным, или даже суперносителем. Статистика такая: из инфицированных только 10% распространяют этот вирус, но когда и как мы встретимся с этим суперраспространителем, – мы никогда не знаем», – добавил Подлесный.

Он подчеркнул, что поэтому обязательно нужно придерживаться норм безопасности: это защита органов дыхания, обработка и мытье рук, социальное дистанцирование.

Напомним, в течение суток 24 июня у 22-х медработников психоневрологического интерната в Славянске выявили COVID-19. Среди заболевших – 65-летний мужчина и 21 женщина в возрасте от 35 до 70 лет. Все они – из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее. Всего с начала пандемии в Славянске зарегистрированы 120 случаев COVID-19.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам издания «Деловой Славянск»