Нюансы приложения «Дiй вдома»: Пользователи рассказали об особенностях использования

Люди, которые проходили самоизоляцию с помощью программы «Дiй вдома», описали особенности данной программы. Своими наблюдениями они делятся в соцсетях.

Пересекая границу Украины или линию разграничения, приложение должно быть уже установлено (с привязкой к номеру украинской sim-карты и будущего адреса самоизоляции) и активировано.

После пересечения КПВВ Госпогранслужба дает два дня (некоторые говорят об одном дне) на подтверждение геолокации – человек через приложение должен подтвердить прибытие на место прохождения самоизоляции. С этого момента начинается отсчет 14 дней пребывания в карантине.

Функционал приложения «Дій вдома» простой и имеет три составляющих:

регистрация в месте прохождения самоизоляции или обсервации;

фотоподтверждение нахождения в месте прохождения самоизоляции или обсервации;

экстренный вызов на «горячую линию» Минздрава Украины.

Люди, которые использовали «Дій вдома», отмечают ряд особенностей программы:

нужно очень внимательно ставить геолокацию того места, где вы будете самоизолироваться, а не где находитесь в данный момент. Иначе придется регистрировать программу на другой номер;

геолокация также зависит от того, каким интернетом вы пользуетесь – мобильным или Wi-Fi. Мобильный интернет привязан к ближайшей вышке, Wi-Fi – к ближайшему роутеру. В зависимости от этого точка геолокации может сдвигаться на 300 метров и выдавать это за нарушение самоизоляции;

«Дій вдома» технически невозможно установить на кнопочный телефон, поэтому нужно иметь смартфон или планшет, но они должны обладать рядом нюансов:

в них должна быть установлена sim-карта с номером телефона украинского оператора, к которому привязано приложение;

у них должна быть фронтальная фотокамера (нельзя использовать устройства без фронтальной фотокамеры);

устройства должны иметь доступ к интернету.

Пользователи, которые общались с техподдержкой (diivdoma@diia.gov.ua), сообщают:

нельзя устанавливать два приложения на одно устройство для прохождения самоизоляции двух лиц по одному адресу.

нельзя установить «Дій вдома» на планшете, который не имеет слота для sim-карты, и при этом использовать кнопочный телефон с sim-картой украинского мобильного оператора.

Итак, после того как человек попадает на «свое место изоляции» нужно это подтвердить с помощью селфи. Чтобы сделать это, приложение запрашивает доступ к камере, геоданным, вызову номеров, памяти устройства и карте памяти, а также разрешение просматривать сетевые соединения телефона.

В последующие дни самоизолирующимся будут приходить push-сообщения, требующие сделать селфи. К отмечают пользователи программы:

обойти приложение либо выбрать фото из галереи не получится, такого функционала нет – камера запускается моментально и отправляет данные в программу;

СМС с требованием сделать селфи могут приходить несколько раз в день;

на выполнение контрольного селфи дается 15 минут.

Игнорирование push-сообщений в приложении не является достаточным основанием для привлечения к ответственности за нарушение правил карантина. Если пользователь не успел вовремя отправить селфи или подтвердить геолокацию, полиция имеет право приехать и проверить, находится ли он дома. Если пребывание человека на месте подтвердилось – штраф не выписывается.

Персональные данные граждан, попадающих на обязательную самоизоляцию, собираются и обрабатываются даже без приложения. Обрабатываются такие данные: сведения о состоянии здоровья; место госпитализации; ФИО; дата рождения; место жительства; место работы/учебы.

Как установить приложение – см. здесь.

Как сообщалось ранее, лица, которые прибывают через КПВВ из «Л-ДНР» на подконтрольную Украине территорию, должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Для этого они обязаны установить мобильное приложение «Дій вдома». Без наличия данного приложения пограничники имеют право не пропустить человека через КПВВ.

Например, через КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) не пропускают людей при отказе или невозможности установить «Дій вдома». При этом через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) таких людей пропускают, но отправляют на обсервацию. Жительница Мариуполя рассказала, как через «Дій вдома» ее контролировала полиция.

При этом 25 июня Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию или обсервацию для людей, которые прибыли на подконтрольную Украине территорию через КПВВ, – в случае, если проведенный ПЦР-тест на COVID-19 не подтвердил наличие заболевания.