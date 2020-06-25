Охранял захваченный горсовет: На Донетчине задержали бывшего участника НВФ

В Мариуполе полицейские вместе с сотрудниками оперативного подразделения Донецкого пограничного отряда разоблачили бывшего участника незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сегодня, 25 июня, сообщает отдел коммуникаций полиции Донетчины.

На днях правоохранители получили информацию, что весной 2014 года 38-летний мужчина вступил в ряды «ополчения» и принимал в нем активное участие: вместе с другими охранял незаконно захваченное здание городского совета.

«Житель признался в своей незаконной деятельности и подробно рассказал о причастности к сотрудничеству с боевиками. Все эти годы мужчина опасался уголовной ответственности и не спешил с раскаянием. Известно, что, пробыв в составе незаконного вооруженного формирования меньше месяца, последний изменил свою точку зрения и отказался от участия в нем», – сообщили в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности»). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.