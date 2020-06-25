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На Донетчине со дна карьера подняли 50 затопленных взрывоопасных предметов (Фото)

25.06.20 17:58
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

Со дна карьера в поселке Анадоль (Волновахский р-н, Донецкая обл.) спасатели подняли 50 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Работы по подводному разминированию начались 16 июня.

«Поступило сообщение о возможном выявлении взрывоопасных предметов в затопленном карьере возле поселка Анадоль Волновахского района. К месту прибыло отделение подводного разминирования, по результатам работы которого было обнаружено 26 единиц взрывоопасных предметов и большое количество патронов к стрелковому оружию», – сообщил заместитель начальника группы – начальник отделения подводного разминирования Владислав Курилов.

На сегодня спасатели уже изъяли 50 взрывоопасных предметов и обследовали 0,17 га территорий. Работы продолжаются.

В этой связи в ГУ ГСЧС Донетчины напоминают, что если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае к нему нельзя прикасаться. Нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить в Службу спасения по телефону «101».

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

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