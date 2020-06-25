От домишек до элитных вилл: Особенности летнего отдыха на Белосарайской косе (Фото, видео)

14 километров в длину и почти столько же в ширину, действующий маяк на Азовском побережье, Национальный парк «Меотида» – все это Белосарайская коса. Выходящий в море узкий и длинный участок суши сегодня хаотично застроен дачами, виллами, отелями для отдыха, передает «Сайт города Мариуполя».

Из Мариуполя на Белосарайскую косу автобусы ходят от автостанции три раза в день – в 6:00, 13:30 и 17:20, стоимость билета – 60 грн, расстояние – 20 км.

Главная достопримечательность Белосарайской косы – 23-метровый маяк. Он был установлен еще 30-ых годах XIX века и до сих пор действующий. Пройти на территорию маяка нельзя. На ней проживает несколько семей смотрителей.

На Белосарайке особый воздух – смесь йода с разнотравьем. Уникальность косы в том, что узкую полосу суши с одной стороны омывает море, а с другой – лиман с пресной водой и своей флорой и фауной.

Сегодня же Белосарайская коса похожа на «ярмарку тщеславия» – здесь тебе и коттеджи в виде замков со шпилями, и терракотовые фасады, и плоские крыши на башнях... Иметь дачу на Белосарайке всегда было престижно.

Начинается коса с рынка «Шкипер», который находится рядом с сельским клубом. В поселке работает небольшой Луна-парк и есть колесо обозрения. Гостей здесь встречает памятник трехметровому осетру, выполненному в бронзе. Именно такой осетр когда-то ловился в Азовском море, а сама коса бесперебойно поставляла промысловую рыбу.

Рынок стандартный, как в любом курортном поселке, с большим ассортиментом сушеной рыбы и балыком. «Фишка» Белосарайки – рыба, которую готовят прямо в торговой зоне.

Например, Светлана, которая работает на точке с мужем, предлагает попробовать жаренного бычка, камбалу и тюльку.

Если не считать Луна-парк, то с развлечениями на косе негусто. В былые времена здесь гремели дискотеки «Блудный кот» и «Бомба», но после 2014 года такой тип развлечений исчез. Сейчас это в основном, небольшие кафе, где играет музыка. На краю косы несколько лет назад появился вейк-парк. Он находится рядом с рыболовецкой базой.

Большой плюс Белосарайской косы – море здесь очень близко. И можно отдыхать практически на берегу за небольшие деньги. В одном их пансионатов с деревянными домиками стоимость койко-места, к примеру, обошлась бы 100 грн. Естественно, душ и туалет – на улице.

Те, кто хочет комфорта, могут пройти 5 минут в глубину косы и снять недорогое, но достаточно приличное жилье. Так и сделали Евгения и Эдуард из Краматорска. На косу они приехали, чтобы отметить годовщину свадьбы. Нашли номер в пяти минутах от моря всего за 370 грн. За эти деньги – две комнаты, душ и кондиционер. Хотя подобные номера, как правило, стоят 700 грн.

Побережье Белосарайской косы для отдыха выбрали и подруги из Торецка. Они приехали по путевке выходного дня на четверо суток. «Мы любим Азовское море. Здесь есть бюджетные номера и по 100 грн, и по 130 грн. Наша путевка стоит 1400 грн, но мы приехали на 4 дня. В стоимость входит не только проживание, но и питание», – рассказали отдыхающие.

На побережье находятся и виллы, где двухместный люкс стоит от 850 до 1000 грн в сутки. Здесь есть бассейны и питание. На таких виллах лежаки – прямо на частной территории, а сама она выступает на пляж.

Белосарайская коса, пожалуй, первое место Азовья, где появился такой элитный отдых на виллах.

Кстати, на косе есть и еще одна примечательная улица, имени Влада Листьева, а одна из вилл так и называется – «Дом журналиста».

На Белосарайской косе можно отдыхать и в палатках. Но для такого отдыха сегодня здесь не так много места. Край косы, где обычно любили собраться туристы, сейчас – закрытая территория. С 2015 года здесь находятся военные, которые отгородили проход по береговой линии колючей проволокой.

Напомним, что ранее демонстрировались иные курортные поселки Азовья – Урзуф, Мелекино, Ялта и Юрьевка.