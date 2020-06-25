Поезд, вокзал, море, люди: Мариуполь после карантина – глазами «новой киевлянки» (Фото)

Мариупольчанка Татьяна Швед переехала в Киев в 2014-м, но часто приезжает в родной город. Последний раз она бывала здесь до карантина. Сейчас, с возобновлением железнодорожного сообщения, появилась возможность снова приехать. Своими впечатлениями о Мариуполе Татьяна поделилась в своем блоге на «Сайте города Мариуполя».

Странное все же ощущение – после нескольких месяцев карантина отправиться в путешествие. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, видимо, это не очень правильное решение, потому что, например, Киев по количеству вновь выявленных больных бьет рекорды каждый день. С другой стороны, кто знает, что будет дальше, а родителей увидеть надо. Итак, в путь!

В киевском метро непривычно пусто. Со мной заходят две женщины, у одной маска вместо лица висит где-то в районе груди. Увидев это безобразие, работница метрополитена включает громкоговоритель: «Немедленно наденьте маску! Заботьтесь о находящихся рядом!».

Но, в принципе, народ соблюдает правила, видела даже девушек в перчатках, но дистанцию никто не держит. Что бросается в глаза – в метро стало меньше рекламы. Добавились постеры, которые лишний раз напоминают о масках и перчатки.

На столичном вокзале – красота. Людей почти нет, куда-то исчезли киоски, площадь довольно чистая и свободная. Но настоящий шок я получила, увидев новенький поезд «Мариуполь». А если добавить, что еду я в купе – красота да и только! Билеты в купе продавали только на двух человек, причем места – одно верхнее, второе – нижнее. Видимо, чтобы было больше дистанция.

Мой попутчик – молодой парень, который все время шмыгает носом, подкашливает и обрабатывает чем-то рот. Меня это немного напрягает. Но поскольку я ничего поделать не могу, быстро поев, укладываюсь спать, заворачиваясь в белое чистое новенькое одеяло (в купе работает кондиционер) и засыпаю под мирный ритмичный грохот колес.

Привычной услуги, как чай и кофе, сейчас в поездах нет. Это надо было предвидеть, но я не подумала. Конечно, предостережение оправдано из-за вируса. Можно попросить кипяток, но в свою чашку.

Поезд наш «скорый», почти не делает остановок – и вот в 10:00 утра я в Мариуполе. Мне нравится здешний вокзал. Ты попадаешь словно в другое измерение – время замедляется, в воздухе разлито сонное курортное блаженство. Приветствую тебя, украинский город и последний форпост.

Ну куда я могла пойти в первый же день по приезду в Мариуполь? Конечно, на море! На городском пляже аншлаг, но море прекрасное – изумрудное, теплое, немножко беспокойное – белые барашки волн игриво подбегают к моим ногам, приветствуя меня.

Внезапно начался дождь. Я с удовольствием наблюдала за стремительно пустеющим пляжем, как тут внезапно над морем возникла радуга – яркая, веселая, она коромыслом нависла над водой, внеся некоторое оживление в унылый пейзаж.

Дождь не утихал, поэтому, насладившись зрелищем, я пошла на остановку.

На Приморском бульваре просто беда с транспортом: каждый год одна и та же история – уехать невозможно, забитые маршрутки проезжают мимо, не останавливаясь, троллейбус можно ждать часами. После 20-минутного ожидания стало скучно. Однако маялась на остановке не я одна.

«Девушка, – обратился ко мне какой-то мужчина, – вы местная или приехали отдохнуть?».

«Как вам сказать, – ответила я, – в принципе, местная, но приехала отдохнуть. Уехала отсюда в 2014-м году».

«А, – понимающе кивнул мужчина, – когда началась война…».

В общем, Александр (так его зовут) рассказал мне, что у него в Саханке дом (Саханка сейчас под «ДНР»), где живут сейчас двое парней. Сначала я не поняла, думала, что он сдает кому-то свое жилье, однако оказалось все гораздо прозаичнее – в дом заселились без спросу военные. Но Александр не в обиде, говорит, что они побелили там и поменяли шифер на крыше.

Я говорю: «Вам это нравится?»

«Ну а чего? – удивился Александр. – Побелили, шифер поменяли…».

«А что вы им скажете, когда приедете?» – не отстаю я.

«Когда мы их прогоним? – переспрашивает он. – Да скажу им спасибо! Сепаратист ли я? Нет, я просто благодарный человек».

Александр помолчал и решил сменить тему: «Что-то меня этот дождь удручает. А вас?» «А меня абсолютно не удручает, – ответила я. – Если бы у меня был зонт, я бы пошла пешком».

Тут мужчина оживился: «У такого старого браконьера, как я, есть плащ от дождя. Я вам сейчас его подарю». Он залез в свою огромную сумку, откуда торчала удочка, и, покопавшись там немного, вытащил новенький в упаковке дождевик.

Я с удовольствием надела зеленый плащик, тепло поблагодарила Александра и пошла домой. Везет же мне, все-таки, на хороших людей!