Десятки людей попали в ловушку: В ООН обеспокоены ситуацией на КПВВ

Представительство ООН в Украине обеспокоено сообщениями о том, что десятки людей не могут выбраться из пунктов пропуска через линию разграничения в Донецкой области. Об этом сегодня, 25 июня, заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани в Twitter.

«Представительство ООН в Украине очень обеспокоено тем, что десятки людей, включая детей и беременную женщину, оказались в ловушке в пункте пропуска в Донецкой области на востоке Украины. Мы призываем все стороны применять скоординированный подход к пересечению "линии соприкосновения" и уделять приоритетное внимание безопасности людей», – написала Оснат Лубрани.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 июня в «буферной» зоне на Донетчине находятся более 30 человек, которые пересекли КПП незаконных вооруженных формирований, но не смогли попасть на подконтрольную украинским властям территорию из-за отсутствия смартфонов и, соответственно, мобильного приложения «Дій вдома».