«Что делать с Россией?»: 26 июня – новая онлайн-дискуссия Киевского форума по вопросам безопасности

26 июня в 15:00 состоится трансляция новой онлайн-дискуссии Киевского форума по вопросам безопасности, посвященной отношениям Украины и Запада с Россией – «Что делать с Россией?». Об этом сегодня, 25 июня, сообщают организаторы Форума.
«К 75-летию окончания Второй мировой войны Владимир Путин подготовил специальное обращение к международной общественности, опубликованное в американской прессе. Больше всего места в нем отведено манипуляциям на историческую тему, которые, по сути, оправдывают режим Сталина. Но главная цель послания Путина не касается истории. Прежде всего он ожидает от мировых лидеров признания своего "величия" и призывает договориться с ним о новых правилах сосуществования», – считают организаторы Форума.
Также во время дискуссии будет подниматься тема экономической уязвимости России, ее национальный и общественный кризис, неопределенность в дальнейшей перспективе.
«Что делать с Россией? Какую модель отношений с Кремлем следует выбрать Запада и Украины? Способны ли мы научиться эффективно сдерживать российского агрессора на длительную перспективу? Эти вопросы будут обсуждать участники онлайн дискуссии», – говорится в анонсе.
Участники:
- Виктория Нуланд, старший советник Albright Stonebridge Group и научный сотрудник Брукинґського института, посол США при НАТО 2005-08 ггю, помощник Госсекретаря США по европейским и евразийским делам в 2013-17 гг.;
- Омид Нурипур, немецкий политик, член парламента Германии, внешнеполитический представитель политической силы Альянс 90 / Зеленые;
- Наталья Попович, общественная активистка и эксперт, соучредитель Украинской кризисного медиа центра и основательница One Philosophy Group;
- Константин Елисеев, председатель Центра новых решений, заместитель министра иностранных дел Украины в 2007-10 гг, представитель Украины при ЕС в 2010-15 гг. и дипломатический советник президента Украины в 2015-19 гг.;
- Арсений Яценюк, государственный деятель, политик и экономист, председатель Киевского форума и премьер-министр Украины в 2014-16 гг.;
- Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 г., дипломатический советник премьер-министра в 2015-16 гг. и член правления фонда «Открой Украину».
Трансляция на ресурсах:
- YouTube Фонда «Открой Украину»: https://bit.ly/2YYesPc;
- Facebook Арсения Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/;
- Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/;
- на сайте Фонда «Открой Украину»: https://openukraine.org/ua;
- на сайте КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua.