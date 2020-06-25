«Что делать с Россией?»: 26 июня – новая онлайн-дискуссия Киевского форума по вопросам безопасности

26 июня в 15:00 состоится трансляция новой онлайн-дискуссии Киевского форума по вопросам безопасности, посвященной отношениям Украины и Запада с Россией – «Что делать с Россией?». Об этом сегодня, 25 июня, сообщают организаторы Форума.

«К 75-летию окончания Второй мировой войны Владимир Путин подготовил специальное обращение к международной общественности, опубликованное в американской прессе. Больше всего места в нем отведено манипуляциям на историческую тему, которые, по сути, оправдывают режим Сталина. Но главная цель послания Путина не касается истории. Прежде всего он ожидает от мировых лидеров признания своего "величия" и призывает договориться с ним о новых правилах сосуществования», – считают организаторы Форума.

Также во время дискуссии будет подниматься тема экономической уязвимости России, ее национальный и общественный кризис, неопределенность в дальнейшей перспективе.

«Что делать с Россией? Какую модель отношений с Кремлем следует выбрать Запада и Украины? Способны ли мы научиться эффективно сдерживать российского агрессора на длительную перспективу? Эти вопросы будут обсуждать участники онлайн дискуссии», – говорится в анонсе.

Участники:

Виктория Нуланд, старший советник Albright Stonebridge Group и научный сотрудник Брукинґського института, посол США при НАТО 2005-08 ггю, помощник Госсекретаря США по европейским и евразийским делам в 2013-17 гг.;

Омид Нурипур, немецкий политик, член парламента Германии, внешнеполитический представитель политической силы Альянс 90 / Зеленые;

Наталья Попович, общественная активистка и эксперт, соучредитель Украинской кризисного медиа центра и основательница One Philosophy Group;

Константин Елисеев, председатель Центра новых решений, заместитель министра иностранных дел Украины в 2007-10 гг, представитель Украины при ЕС в 2010-15 гг. и дипломатический советник президента Украины в 2015-19 гг.;

Арсений Яценюк, государственный деятель, политик и экономист, председатель Киевского форума и премьер-министр Украины в 2014-16 гг.;

Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 г., дипломатический советник премьер-министра в 2015-16 гг. и член правления фонда «Открой Украину».

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