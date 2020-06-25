Из удобств – только туалеты: Правозащитники рассказали, как три дня люди живут между блокпостами

Уже три дня на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» ночуют люди, а день проводят на солнцепеке за «нулевым» блокпостом. Их телефоны не поддерживают установку приложения для самоизоляции «Дій вдома». На обсервацию в больницу людей тоже не везут. На неподконтрольные территории «зависшие» тоже не могут вернуться, ведь с них взяли расписки, что до конца карантина они не поедут в Донецк, передает «Радио Свобода».

Один из таких людей – Александр, он едет из Енакиево в сторону Полтавы к своей семье. Его ждут трое детей и жена, беременная двойней. Он уже сутки провел на КПВВ «Новотроицкое».

На выезде с неподконтрольных территорий с Александра взяли расписку о том, что возвращаться назад до конца карантина он не будет.

«Сидим вдоль посадки, вдоль минного заграждения, в теньках. Другого выбора нет. Назад нас не пустят. Потому что мы писали бумагу о том, что назад мы не вернемся, пока не закончится карантин. Пускают (в «ДНР – ред.) только тех людей, которые есть в списке. Нет в списках этого человека, – его не пускают», – рассказал мужчина.

На КПВВ «Новотроицкое» из-за кнопочного телефона ему не удалось установить приложение для самоизоляции «Дій вдома».

Александр говорит, что он и другие люди согласились пройти обсервацию. По словам мужчины, на КПВВ предложили переночевать, а утром ехать в больницу. Но утром всех отправили за «нулевой» блокпост на солнцепек.

«Все эти люди – пенсионеры. Есть инвалиды, есть дети, есть женщина беременная с тремя детьми. Одна 14 лет, остальные поменьше. Людям плохо здесь было, на границе. Вызывали "скорую". Люди падали в обморок, задыхались, была пена из рта. "Скорая" приезжала, откачивали. Женщине было очень плохо, она после операции», – говорит Александр.

А еще мужчина рассказал, что интернет в том месте такой плохой, что даже на нормальный смартфон крайне сложно скачать это самое мобильное приложение.

Сергей Веденин, сотрудник гуманитарной миссии «Пролиска», поддерживает людей на «нуле». По его словам, по состоянию на полдень 25 июня между блокпостами застряли больше 40 человек, в том числе двое детей. Сергей сообщил, что там нет ни питьевой, ни технической воды. А из удобств – только туалеты.

Сотрудники «Пролиски» привезли людям продукты, которые можно есть в поле, – вермишель быстрого приготовления, рыбные консервы и другое. Также волонтеры подвезут еду к палатке на КПВВ, где, возможно, опять будут ночевать люди.

Сергей говорит, что «зависших» будет больше. Потому что полторы сотни людей пешком пошли в сторону неподконтрольных территорий. И не факт, что всех туда пропустят.

«Они там еще должны идти по спискам и регистрироваться. И не каждый человек это сделал. Так что сегодня, возможно, здесь будет увеличение количества людей», – предполагает Сергей Веденин.

Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска», рассказал, что все эти люди «зависли», начиная с 23 июня. С этой даты уже две ночи и три дня их возят туда-сюда между «буферной» зоной и КПВВ «Новотроицкое».

Каплин говорит, что в Луганской области людей, которые не могут установить на телефон мобильное приложение, или отправляют назад, или на 14 дней обсервации в больницу. А в Донецкой области людей и назад на неподконтрольные территории не пускают, и в больницу на обсервацию не отправляют.

«В Донецкой области не было политической воли на это областной государственной администрации, и людей не забрали в больницу на обсервацию. И они оставались в зоне между "нулями". Я был на связи с людьми, там 42 человека находилось. В 11:30 ночи было принято решение надуть палатку ГСЧС. И людей допустили до "нуля" и автобусами привезли на украинский КПВВ. Разместили в палатках до утра. А утром отвезли обратно за "нулевой" блокпост», – рассказал правозащитник.

На следующий день эта ситуация повторилась.

Каплин надеется, что Донецкая облгосадминистрация, как и Луганская, решит эту проблему. И люди будут проходить обсервацию в больнице, а не в «буферной» зоне.

«Страшно представить, что этих людей 14 дней каждый день будут выставлять утром обратно за "ноль". И 14 дней ночевать в палатках ГСЧС. Там идут боевые действия. Вчера вечером (24 июня – ред.) мои коллеги, которые находились там, в 22 часа, когда людей привезли в палатку, слышали "приходы" снарядов в нескольких сотнях метров от этой палатки. Не дай Бог, туда попадет снаряд. Это зона боевых действий, это не то место, где люди должны две недели находиться», – убежден волонтер.

В Донецкой облгосадминистрации ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 июня в «буферной» зоне на Донетчине находятся более 30 человек, которые пересекли КПП незаконных вооруженных формирований, но не смогли попасть на подконтрольную украинским властям территорию из-за отсутствия смартфонов и, соответственно, мобильного приложения «Дій вдома».

Представительство ООН в Украине заявило, что обеспокоено сообщениями о том, что десятки людей не могут выбраться из пунктов пропуска через линию разграничения в Донецкой области.