Угрожали расправой: У жителя Мелового вымогали доллары

У жителя пгт Меловое Луганской области двое злоумышленников путем запугивания вымогали 5 тыс. долл. Об этом сегодня, 25 июня, рассказали в прокуратуре Луганской области.

Следствием установлено, что злоумышленники под вымышленными предлогами в период с сентября 2019 года по июнь 2020 года требовали от жителя Мелового денежные средства в размере 5 тыс. долл. Один из преступников – местный житель Мелового, второй – из Мариуполя (Донецкая обл.)

«Вымогатели систематически запугивали потерпевшего, присылали голосовые сообщения с угрозами физической расправы, приезжали по месту его жительства и, осуществляя психологическое давление, требовали с ними безосновательно "рассчитаться"», – говорится в сообщении.

24 июня 2020 года правоохранители задержали злоумышленника из Мелового при получении очередной части средств в размере 1,6 тыс. долл. У него изъяли заранее промаркированные денежные средства и мобильные телефоны, которые использовались для совершения преступления.

Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Ему инкриминируется вымогательство денежных средств с угрозами применения насилия (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Местонахождение другого участника группы – жителя Мариуполя – в настоящее время устанавливается.