Львовский госпиталь ветеранов получил аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали современный аппарат искусственной вентиляции легких Львовскому областному госпиталю ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы. Это медицинская техника высокого класса, произведенная компанией Air Liquide Medical Systems SA (Франция). Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Фонда.

«Фонд приобрел 200 аппаратов ИВЛ в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". 32 аппарата были доставлены в Украину в начале июня и передаются государственным опорным больницам в регионах. Это крупнейшая на сегодня партия аппаратов ИВЛ, привезенная в страну с начала эпидемии коронавируса. Их получили учреждения здравоохранения во Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой и Луганской областях, а также Кривом Роге и Харькове. 200 аппаратов ИВЛ – еще один масштабный проект Фонда, призванный повысить уровень экстренной помощи в Украине», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

В свою очередь замглавы Львовской облгосадминистрации Иван Собко поблагодарил за поддержку региона: «Медики отдают себя заботе о пациентах. Ситуация стабильно контролируемая, но количество больных говорит о том, что мы еще долго будем с COVID. И наша задача – не допустить, чтобы люди умирали. Но нам легче от того, что есть надежные партнеры, такие как Фонд Рината Ахметова. Он не словами и лозунгами, а реально помогает высококачественной техникой, которая спасает жизни».

К его словам присоединился председатель Львовского облсовета Александр Ганущин: «Это уже седьмой аппарат ИВЛ, который передают Фонд Рината Ахметова и ДТЭК. Они крайне необходимы, так как больных много. COVID не отступает».

Сертификаты на аппараты ИВЛ генеральный директор ДТЭК «Західенерго» Олег Таращук вручил директору госпиталя Максиму Прикупенко.

«Ситуация с коронавирусом как в Украине, так и нашем регионе остается сложной. И только объединение всех усилий может дать результат, который все мы хотим видеть. В апреле мы передали на нужды Львовской области почти 35 тысяч экспресс-тестов для диагностики вируса и защитные костюмы для медиков. На прошлой неделе – 6 аппаратов ИВЛ, а сегодня еще один аппарат производства компании Air Liquide Medical Systems SA, Франция», – отметил Олег Таращук.

Как рассказал Максим Прикупенко, сейчас в учреждении находятся 155 пациентов. Поэтому медицинская техника особенно нужна. «Аппараты ИВЛ – большая поддержка. В основном пациенты поступают в достаточно тяжелом состоянии, и такие аппараты нужны для кислородной терапии», – сказал он.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова вручил сертификаты на медицинскую одежду для работников отделения интенсивной терапии, которые контактируют с инфицированными коронавирусом. Нужно лишь воспользоваться QR-кодом и указать нужный размер.

Фонд Рината Ахметова постоянно оказывает медикам Львовской области необходимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, в опорные больницы региона были переданы 8000 защитных костюмов, почти 35 000 экспресс-тестов на COVID, 30 000 из которых предназначены для пациентов, и около 5 тысяч – для врачей скорой помощи.

В пресс-службе напоминают, что «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь в спасении жизни людей. Он реализуется по программе «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.