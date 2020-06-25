Вступительная кампания в вузы стартует 1 августа, – Минобразования

В Министерстве образования и науки Украины (МОН) определили сроки завершения учебного года, а также вступительной кампании 2020 года. Об этом сегодня, 25 июня, по итогам заседания правительства сообщила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает «Zik».

В частности, школьники промежуточных классов должны завершить учебный год до 1 июня, выпускники – до 31 августа, а учащиеся заведений профобразования – до 31 июля. Вступительная кампания в высших учебных заведениях продлится с 1 по 22 августа.

«Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа. Электронные заявления на поступление в университеты можно будет подавать до 22 августа», – заявила Мандзий.

Также она отметила, что абитуриент может подать электронное заявление в кабинете поступающего без самого свидетельства. Его оригинал можно будет предоставить уже после начала обучения. В таком случае необходимо будет указать запись о его заказе в системе ЕГЕБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования).

Мандзий уточнила, что изменения в сроках завершения учебного года и выдачи свидетельств о полном общем среднем образовании связаны с мерами по противодействию распространения коронавируса в Украине, а стихийное бедствие на западе страны является основанием для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.