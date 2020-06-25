Застрявшие на КПВВ: Пожилых людей и беременную женщину пропустят на подконтрольную территорию

Пожилых людей и беременную женщину, которые не могли пройти контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» из-за отсутствия смартфонов с приложением «Дій вдома», пропустят на подконтрольную территорию. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.

По его словам, для этого пришлось купить людям смартфоны.

«Купил по пути на КПВВ "Новотроицкое" смартфоны для застрявших в "серой зоне". Сегодня пожилых людей и беременную женщину пропустят на подконтрольную Украине территорию», – написал нардеп.

Он уточнил, что вопрос с теми, у кого нет возможности установить программу «Дій вдома», должен решиться уже завтра.

«Сейчас стоит вопрос, чтобы организовать тестирование ПЦР на самом КПВВ», – добавил Муса Магомедов.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 июня в «буферной» зоне на Донетчине находятся более 30 человек, которые пересекли КПП незаконных вооруженных формирований, но не смогли попасть на подконтрольную украинским властям территорию из-за отсутствия смартфонов и, соответственно, мобильного приложения «Дій вдома».

Правозащитники рассказали, что на КПВВ «Новотроицкое» люди ночуют уже трое суток, день проводят на солнцепеке за «нулевым» блокпостом. На обсервацию в больницу людей тоже не везут. На неподконтрольные территории «зависшие» тоже не могут вернуться, ведь с них взяли расписки, что до конца карантина они не поедут в Донецк.

Представительство ООН в Украине заявило, что обеспокоено сообщениями о том, что десятки людей не могут выбраться из пунктов пропуска через линию разграничения в Донецкой области.